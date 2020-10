Tchad : la CNDH s'approprie des techniques de surveillance des droits de l'Homme

N'Djamena - L'atelier de formation des membres de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) a pris fin jeudi au Ledger Plaza. Durant huit jours, 15 participants (membres et personnel de la CNDH) dont cinq femmes ont renforcé leurs capacités sur le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'Homme et la surveillance des droits de l'Homme, l'établissement de rapports et le plaidoyer.



À travers cette formation, les commissaires de la CNDH sont en mesure de rédiger des rapports et ont une maitrise des techniques de protection des victimes, témoins et sources.



Au cours de l'atelier, les discussions ont notamment porté sur les enjeux de la mise en œuvre du mandat de promotion et de protection des droits de l'Homme assigné à la CNDH, et la connaissance des opportunités d'interaction et de coopération avec les mécanismes de protection des droits de l'Homme.