Tchad : la CNDH s’insurge contre l’usage d’armes à feu lors des manifestations

Le bureau exécutif de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a rendu public ce 18 novembre 2021, un communiqué de presse, dans lequel elle prend position sur le comportement des forces de sécurité, et surtout l’utilisation des armes à feu, au cours des manifestations publiques.



« Dans la journée d'hier, le 17 novembre 2021, la population de Faya Largeau est sortie manifester pacifiquement. Elle a été accueillie par les forces de l'ordre qui a ouvert le feu faisant un mort et un blessé », peut-on lire du communiqué signé par le président Djidda Oumar Mahamat.



Face à cela, « la Commission Nationale des Droits de l'Homme rappelle aux forces de l'ordre l'interdiction stricte de l'usage des armes à feu lors des manifestations pacifiques ». Enfin, elle informe l'opinion nationale et internationale qu'une enquête sera ouverte pour situer la responsabilité des uns et des autres.