Tchad : la CNDH s'insurge contre les violations des droits de l'Homme dans le Septentrion

Dans un communiqué, « la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) constate avec inquiétude que des images montrant des personnes victimes de traitements cruels, inhumains et dégradants circulent sur les réseaux sociaux.



Ces actes odieux se traduisant par des tortures sont commis dans les champs d'exploitation de l'or, dans la zone septentrionale du pays. Conformément à son mandat conféré par la loi N°028/PR/2018 du 22 novembre 2018, la CNDH s'insurge fermement contre ces violations des droits de l'Homme.



Elle exhorte, par ailleurs, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la sécurité et la quiétude règnent dans cette partie du territoire national.



Enfin, la Commission Nationale des Droits de l'Homme plaide pour que les présumés coupables soient formellement identifiés et traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes ».