Tchad : la CNDH satisfaite du retour à l’ordre constitutionnel

Dans un communiqué rendu public ce 16 avril 2024, la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) « note avec satisfaction que le Tchad s'achemine à grand pas vers le retour à l'ordre constitutionnel ».



A cet effet, elle lance un vibrant appel à tous les acteurs politiques, et à la population à cultiver la paix. Ici, il est également question de bannir la violence, et à faire du respect de la dignité humaine, leur crédo durant tout le processus.



Par ailleurs, la CNDH instruit toutes ses 23 antennes provinciales à l'effet d'observer en toute neutralité et impartialité la situation globale des Droits de l'Homme pendant la période électorale, en vue de la publication d'un rapport national.



Enfin, « la Commission Nationale des Droits de l'Homme exhorte toutes les autorités administratives et traditionnelles de faciliter le travail des antennes implantées dans leurs circonscriptions respectives ».