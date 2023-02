Tchad : la CNDH sensibilise sur l'accès à la justice à Mongo

La Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) a organisé ce 17 février, une journée d'information et de sensibilisation sur l'accès à la justice à Mongo.



La cérémonie, qui s'est tenue au Centre de Formation Adetic, a été présidée par le secrétaire général provincial, Djerembete Dingamyo, en présence de représentants de différents services étatiques, de la société civile et de participants venus de toute la province.



L'objectif de cette journée était de sensibiliser sur les droits de l'homme et sur les garanties d'accès à la justice.



Dans son mot de bienvenue, le coordinateur du projet, Banadji Boguel Pyrrhus, a souligné que cette initiative visait à assurer une meilleure visibilité de la CNDH auprès des acteurs étatiques et non-étatiques, qui ne connaissent pas toujours le rôle de cette institution de la République. Celle-ci est pourtant consacrée par l'article 171 de la Constitution tchadienne du 04 mai 2018.



Le secrétaire général de la province du Guera, Djerembete Dingamyo, a quant à lui salué la présence des participants, soulignant que cette journée marquait le lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur le mandat et la mission de la CNDH.



Cette initiative est une politique nationale du gouvernement, à la tête duquel se trouve le président de la République, chef de l'État et président de Transition, Mahamat Idriss Deby, qui s'est résolument engagé à protéger et promouvoir les droits de l'homme dans le pays.



L'accès à la justice est un enjeu crucial pour la protection des droits de l'homme, en particulier pour les personnes vulnérables et marginalisées. Cette journée d'information et de sensibilisation de la CNDH est un pas important dans la promotion de ces droits et dans la lutte contre l'impunité.



La Commission Nationale des Droits de l'Homme appelle ainsi tous les acteurs de la société à travailler ensemble pour garantir la protection et la promotion des droits de l'homme dans le pays.