Tchad : la CNDH sensibilise sur les droits de l'Homme et l'accès à la justice à Abéché

Le directeur du cabinet du gouverneur Madjambaye Djasra a lancé cette journée, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités opérationnelles de la CNDH pour la surveillance des droits de l'Homme lors d'opérations d'application des lois par les forces de sécurité intérieure.



Le coordinateur du projet, Banadji Boguel Pyrrhus, a expliqué que cette activité vise à assurer la visibilité de la CNDH, qui est méconnue de la plupart des acteurs étatiques et non étatiques, en tant qu'institution de la république consacrée par l'article 171 de la Constitution du 4 mai 2018. Le projet vise également à assurer un meilleur accès à la justice pour les victimes de violences basées sur le genre.



En lançant les travaux, le directeur du cabinet du gouverneur a souligné que la question des droits de l'Homme demeure au centre des préoccupations de la politique du gouvernement de transition, qui s'est résolument engagé à protéger et promouvoir les droits de l'Homme dans le pays. Cette politique s'est notamment traduite par l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, qui a été sanctionné par des recommandations.



Cette journée d'information organisée par la CNDH est une étape importante dans le renforcement de la protection des droits de l'Homme au Tchad et dans l'assurance d'un meilleur accès à la justice pour les victimes de violences basées sur le genre.