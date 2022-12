Tchad : la CNDH vulgarise son rôle à la population du 3ème arrondissement de N'Djamena

La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), à travers sa sous-commission chargée de la promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a organisé le 29 décembre, une rencontre d’échanges sur le rôle et la mission de l'institution.



« Le but recherché à travers cet atelier est d'échanger sur le rôle et la mission de cette jeune institution, peu connue de beaucoup des Tchadiens en général et en particulier la population de la ville de N'Djamena », a expliqué le rapporteur général de la CNDH, Belngar Larme.



Il ajoute que « ce comble de sa méconnaissance amène parfois certains citoyens à l'assimiler à une association de défense des droits de l'Homme. Ce qui constitue un blocus à son rayonnement et une entrave à son bon fonctionnement ».



Le rapporteur général de la CNDH a invité les participants à mettre en pratiques les connaissances acquises à chaque fois que leurs droits et libertés seront bafoués.