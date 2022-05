Tchad : la CNP lance un appel au calme pour garantir la paix et la stabilité

Le coordinateur national pour la paix (CNP), Saleh Korme Wochi, appelle les ​organisations de la société civile, les partis politiques, les politico-militaires, les groupes des femmes et jeunes à accompagner et apporter leur soutien indéfectible au Conseil militaire de transition (CMT) afin de garantir la paix et la stabilité. Il s'est exprimé ce 27 mai au cours d'un point de presse.



"Le peuple tchadien assiste ces dernières minutes à des mouvements de protestation, des révoltes qui en réalité ne font qu'empirer nos problèmes. Ayons de la retenue et impliquons nous comme des acteurs de la paix afin de résorber définitivement les maux qui gangrènent le Tchad. Il n'est nulle part noté que la violence peut résoudre nos problèmes", a expliqué Saleh Korme Wochi.



Le coordonateur Saleh Korme Wochi appelle tout un chacun à ne pas s'engager dans la voix de la violence dont nous seront les principaux responsables demain. "L'avenir du Tchad nous appartient. L'acceptation mutuelle s'impose si nous voulons oublier nos tristes passés", a-t-il conclu.