Tchad : la CNPC appuie les efforts de lutte contre la Covid-19

"Depuis que le Tchad a été frappé par la Covid-19, le Gouvernement et le peuple chinois, des organisations officielles, des entreprises et des associations non-gouvernementales, ont fourni une dizaine de lots de dons en matériels médicaux anti-épidémiques au Gouvernement et au peuple tchadiens", a déclaré Chen Xiano.



Selon lui, la société CNPCIC est le plus important exploitateur et opérateur pétrolier au Tchad. "Elle ménage aucun effort pour la maintien de la production pétrolière en cette période difficile et n'oublie pas de soutenir les amis tchadiens dans leur lutte contre cette pandémie imprévue, tout en tenant sa responsabilité sociale. A travers ce don, la société CNPC a bien mis en pratique le concept d'une communauté de santé pour l'humanité."



D'après le vice-président de la CNPC au Tchad, Zhu Yu, la lutte doit se faire de manière commune face au Covid-19, justifiant ce geste en faveur du gouvernement et du peuple tchadiens.



Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Mahamat Hamit Ahmat, a précisé que ce don est directement remis à la Coordination nationale de riposte sanitaire. Il permettra de renforcer les capacités sanitaires.