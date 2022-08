REPORTAGE Tchad : la CNPCIC se développe avec les communautés et grandit avec ses employés

Étant une société d’exploitation pétrolière internationale, et en assumant la responsabilité du développement de l’industrie pétrolière et du développement économique du Tchad, la CNPCIC a toujours adhéré à une coopération gagnant-gagnant et à la recherche d’un développement commun avec les employés et les communautés locales.

La CNPCIC a toujours accordé une grande importance aux différentes questions liées aux intérêts des salariés locaux, notamment la négociation du renouvellement de la convention collective. Au total, 23 séances de négociations ont été menées depuis le début des négociations en septembre 2021. Bien que confrontée aux défis liés à l’épidémie de la COVID-19, la société a toujours maintenu ouverts tous les canaux de communication, à savoir e-mail, téléphone, réunions en ligne puis en présentielle. Les négociations ont progressé régulièrement en présence des inspecteurs du travail, de l’UST et des représentants du PETROSYNAT. En raison des demandes initiales déraisonnables des délégués du personnel qui auraient entraîné une augmentation de salaire de 4 à 5 fois, les négociations ont été extrêmement difficiles. Ensuite, grâce aux efforts conjoints de plusieurs parties, une entente sur l’augmentation du salaire de base a été conclue lors de la 12e séance le 24 juin 2022.



Les négociations avancent désormais normalement, mais cela exige plus de sincérité de la part des délégués du personnel qui doivent ajuster raisonnablement leurs demandes pour parvenir à un accord sur les autres clauses dans les meilleurs délais, afin que l’ensemble du personnel national puisse bénéficier des avantages de la nouvelle convention collective.

Sur le plan de la protection médicale, afin d’augmenter la qualité du plan médical, ayant pleinement pris en compte les suggestions et demandes des employés, l’entreprise a changé l’hôpital partenaire de l’hôpital Renaissance à l’International SOS. Et le manuel d’utilisation des services médicaux a été remis à tous les employés en temps opportun. Bien que cet ajustement augmente considérablement les dépenses médicales de l’entreprise, cette dernière le met toujours résolument en œuvre dans l’intérêt des employés.



La CNPCIC est déterminée à promouvoir sa stratégie de développement basée sur la nationalisation et souhaite améliorer efficacement les compétences professionnelles de ses employés à travers différents types de formation, afin de cultiver d’excellents talents pour l’industrie pétrolière tchadienne. La société met à jour chaque année le plan de formation du personnel en fonction des besoins de l’entreprise et de la situation réelle du personnel, y compris les formations internes, les formations professionnelles et techniques par des conférenciers internationaux, les programmes de formation à l’étranger de courte durée, les bourses pour étudiants tchadiens en Chine, etc.

La CNPCIC insiste sur la gestion de l’entreprise conformément aux lois et règlements, l’amélioration continue de diverses réglementations et l’amélioration de la capacité et du niveau de gestion de l’entreprise. Toutes les décisions de sanction sur les employés sont fondées sur des lois et des preuves, et respectent strictement les procédures et les étapes stipulées par le Code du travail. Le but est d’établir un bon ordre de travail, d’améliorer le moral au travail de tous les employés et de maintenir l’équité et la justice. Pendant l’épidémie de COVID-19, la société a ajusté en temps voulu les mesures de quarantaine et le système de rotation conformément aux directives du gouvernement tchadien et à la tendance de développement de l’épidémie publiée par l’Organisation internationale de la santé, afin de maximiser la protection de la santé d’employés et la production sûre et stable des champs pétrolifères.



La CNPCIC a fourni un grand nombre de possibilités d’emploi aux communautés locales dans le champ pétrolifère, a foré des puits d’eau et fourni de l’eau domestique aux communautés concernées. En collaboration avec le Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, CNPCIC a mis en œuvre le projet de la Ceinture Verte de N’Djamena. Elle a fait don de livres, des fournitures scolaires, etc. aux écoles locales et redonné activement à la société.

La CNPCIC est disposée à rechercher un développement commun avec ses employés et partenaires pour créer un avenir meilleur. Cependant, récemment, les délégués du personnel de la CNPCIC ont publié de fausses remarques dans les médias locaux sans avoir communiqué pleinement avec l’entreprise sur les questions pertinentes. Nous regrettons profondément l’approche adoptée par les délégués. Ces messages et déclarations manquent d’objectivité. Nous espérons que les employés resteront rationnels et retenus et que nous chercherons des solutions aux problèmes pertinents par le biais de négociations amicales. La porte de la communication entre la société et les employés restera toujours ouverte. Nous espérons que les employés et la société pourront travailler ensemble, grandir ensemble et contribuer au développement économique, la prospérité sociale et la stabilité du Tchad.





