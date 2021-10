Tchad : la CNPS innove avec la digitalisation de ses services

"Le digital faisant partie intégrante du quotidien de tout un chacun et de nos entreprises, il devient un composant indispensable et attendu de l'offre de service de toute entreprise", explique Souleymane Hissein, chef de la division informatique à la CNPS.



La CNPS s'est lancée dans un projet de digitalisation de ses services afin d'être plus proche des employeurs et des assurés en facilitant l'accès aux différents services sollicités.



La démarche consiste à rendre accessible ses multiples services à partir des ordinateurs, téléphones et tablettes sans se déplacer. "Dans l'optique de vous permettre de bien tirer profit du nouvel outil mis à votre disposition, la CNPS a bien voulu organiser ses séries de formation pour servir d'échanges sur toutes les questions techniques et vous permettre de vous familiariser à la plateforme", précise Souleymane Hissein.