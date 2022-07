Tchad : la CNPS justifie la suspension des prêts au personnel (budget, réorganisation)

La CNPS rappelle que le prêt évoqué par les délégués de personnel est formellement suspendu pour des raisons d'ordre budgétaire, de trésorerie et de réorganisation efficiente de la Caisse en vue de privilégier une prise en charge optimale des travailleurs affiliés et des bénéficiaires des prestations.



"Ils constituent la raison fondamentale d'être de la CNPS dont la mission est de payer les prestations conformément aux échéances établies", souligne Danlaï Tinakreo, chef de service communication intérimaire de la CNPS.



La CNPS explique avoir amorcé une politique de réforme visant à améliorer de manière significative les conditions de vie des assurés, pensionnés, veuves et rentiers. Ainsi, une politique de traitement systématique de tous les dossiers en instance depuis plusieurs années et nouveaux dossiers a été mise en place.



Une commission chargée de liquidation des dossiers a été créée et ceci a permis d'aboutir aux résultats probants avec plusieurs milliers de dossiers traités.



La CNPS précise que ses actions sont toujous portées à la connaissance du personnel et que des consensus sont toujours dégagés à chaque étape.