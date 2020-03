Tchad : la CNPS lance le recensement de 1.800 bénéficiaires au Logone occidental

"La ratification par le Tchad de la convention n° 102 de 1952 (portant normes minimales de sécurité sociale) de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’élaboration de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), illustrent à plus d’un titre la volonté manifeste du Gouvernement tchadien", a indiqué Ngana Ndjékila.



Pour permettre à la CNPS de disposer des moyens de sa politique, il en appelle à l’esprit civique de chaque employeur afin de s’acquitter de ses cotisations sociales auprès de la CNPS de Moundou. "Il s’agit d’une obligation légale consacrée par les lois et textes de la République", a-t-il dit.



“J’invite tous les pensionnés, rentiers et veuves à faire preuve de compréhension et de discipline en respectant les consignes et règles édictées par la CNPS pour le bon déroulement de cette opération", a conclu le n°2 de la province du Logone Occidental.



Cette opération concerne 1.800 bénéficiaires et se déroulera du 4 au 16 mars 2020. Une équipe composée d'agents professionnels et dévoués est mobilisée.



Le recensement se fera au vu de la carte d’identité nationale et sera sanctionné par la délivrance d’un récépissé faisant foi.