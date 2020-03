Tchad : la CNPS lance un recensement au Mayo Kebbi Ouest

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) du Mayo Kebbi Ouest a lancé lundi matin à Pala, une opération de recensement physique et d'enrôlement biométrique des pensions, rentiers et veuves de la province.



Ce recensement qui s'étale du 16 au 20 mars 2020 à Pala vise à enrôler 110 pensionnés, veuves et 3 rentiers au Mayo Kebbi Ouest.



Cette opération vise à actualiser le portefeuille des bénéficiaires de prestations sociales, et surtout de sécuriser leurs paiements de prestations grâce aux données biométriques (empreintes digitales et photos) qui seront recueillies et exploitées.