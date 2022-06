Tchad : la CNRT lance le paiement et l’enrôlement des retraités, veuves et ayant-droits

La cérémonie a été présidée par l'inspecteur général de finances, représentant le ministre des Finances et du Budget.



Dans son allocution, le représentant du ministre de Finances et du Budget, par ailleurs inspecteur général des finances Loukhman Hissein, souligne que c'est dans le cadre de la mise en œuvre du pacte social que le président du Conseil militaire de transition a marqué son accord pour le paiement des arriérés à hauteur de 13 milliards Fcfa.



Pour traduire dans les faits ledit accord, le ministre des Finances et du Budget a mis en place une commission paritaire pour assurer les activités de paiement. Loukhman Hissein exhorte les concernés à faire preuve de patience et de compréhension pour que les opérations se déroulent dans de bonnes conditions.