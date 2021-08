Tchad : la CNRT plaide auprès des douanes pour recouvrer ses droits d'accises de 3%

Le directeur général des services des douanes et droits indirects, Kemkil Adangran Benoït, a reçu le 4 août 2021, Laring Baou et Mahamat Saleh Yaya, respectivement directeur général et président du Conseil d'administration de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT).



Au centre de la rencontre, le recouvrement des 3% des droits d'accises collectés par les services des douanes pour la CNRT, mais qui ne sont pas perçus depuis quelques années, explique la direction des douanes.



À l’issue des échanges, la direction générale des douanes s'est engagée à accompagner la CNRT dans sa requête de définition des mécanismes pour percevoir les droits d’assises à la source.