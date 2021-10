Tchad : la CONABIT honore Mahmoud Abbas, élu SG de l'Union des journalistes du Sahel

Le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a estimé que "cette brillante élection est une preuve tangible de la place qu'occupe le Tchad au niveau tant régional qu'international. Elle traduit aussi l'excellente réputation de notre presse nationale et les qualités indéniables dont jouissent nos hommes et femmes des médias".



À l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Abbas Mahmoud Tahir, le ministre de la Communication a lancé un appel à l'endroit de tous les acteurs des médias publics et privés au respect de la déontologie et au renforcement de leurs compétences en matière de transmission et de traitement d'informations objectives afin de prendre part positivement au processus de renaissance du développement de la nation.