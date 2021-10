Tchad : la CONABIT outille les journalistes afin de renforcer leurs capacités

Dans son intervention, le président de la CONABIT, Abdelkadre Abakar Adam, a souligné que les médias constituent un pouvoir communicatif après les trois pouvoirs notamment le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire car ils ont une forte influence sur la population. "C'est le mécanisme le plus puissant et l'outil le plus important dans la formation et la construction d'une nation", ajoute Abdelkadre Abakar Adam.



Les médias peuvent être dangereux en détruisant des peuples et des sociétés à travers la manipulation et la divulgation des fausses informations communément appelées fakes news. Ils peuvent aussi être l'épidémie la plus insidieuse pour détruire une nation entière.



L'éthique et la déontologie des médias sont les normes idéales que les professionnels des médias doivent posséder avec une haute moralité, y compris I'honnêteté, dans l'exercice de leurs fonctions. Cela peut avoir un impact significatif sur la paix sociale, la cohésion et la coopération pour atteindre le bonheur humain.