Tchad : la CONAPO investit son président pour la présidentielle

Les militants de la CONAPO ont reconduit le président Mahamat Nour Moustachir à son poste du président dudit parti et l'ont investi comme candidat à l’élection présidentielle d'avril 2021. Au cours de leurs travaux, les militants du CONAPO ont mené la réflexion sur la vie du parti et la situation socio-économique du pays.



À l'issue de leur congrès, ils ont recommandé au gouvernement de continuer à subventionner régulièrement les partis politiques et de maintenir un dialogue permanent entre le gouvernement et l’opposition démocratique. Les militants ont demandé à la CONAPO d’implanter les cellules du partis dans toutes les provinces et d’accorder une attention particulière à la jeunesse et à la femme.



Le président de la CONAPO, Mahamat Nour Moustachir, a remercié ses camarades pour la confiance renouvelée. Il réaffirme sa volonté de servir le parti et le pays.