Tchad : la CONOREC organise une formation clé pour le succès du référendum constitutionnel à Ati

L'objectif de cette formation est d'échanger sur les différentes activités prévues dans le calendrier indicatif établi par la CONOREC en vue de l'organisation prochaine du référendum constitutionnel. Parmi les sujets abordés figurent les textes législatifs et institutionnels, le cycle électoral, la cartographie électorale, le processus d'enrôlement, le traitement des données, l'affichage des listes électorales, le processus de délivrance des cartes d'électeur, ainsi que la formation des membres du bureau de vote.



L'expert directeur général adjoint, statisticien/démographe, Bandoumal Ouguadjio, a souligné que cette formation revêt une importance cruciale pour la réussite du processus électoral. Selon le calendrier établi par le CONOREC, la consultation référendaire est prévue mi-novembre 2023, soit dans un délai maximum de six mois.



Lors de l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a exprimé sa gratitude envers le Président de transition et le gouvernement d'union nationale pour leurs efforts inlassables en vue de rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Il a également remercié le PNUD pour son précieux soutien au processus électoral au Tchad. Abdelaziz Maï Mahamat a exhorté les participants à accorder une attention maximale afin de bien se préparer aux contenus pédagogiques dispensés par les formateurs.



L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de la commission locale et de permettre au CONOREC de jouer un rôle essentiel dans le processus électoral, contribuant ainsi à l'instauration de la démocratie dans notre pays, conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif, a conclu Abdelaziz Maï Mahamat.