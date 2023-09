Tchad : la CONOREC poursuit son travail malgré les obstacles dans le Batha

Le chef de mission du CONOREC pour le Batha a effectué une mission d'évaluation et de suivi de l'évolution dans le département de Ouadi-rimé.



L'objectif de la mission est d'évaluer et de superviser les activités menées par les équipes déployées sur le terrain et de recenser les difficultés qu'elles rencontrent. Tel est l'objectif de cette tournée effectuée par la mission de la CONOREC dans le département de Ouadi-rimé.



Le préfet du Ouadi-rimé, Abderaman Issa Daoukarda, a souligné les difficultés, notamment la saison des pluies, les problèmes liés aux machines et le manque de moyens de déplacement dans certaines zones. Malgré ces difficultés, les travaux avancent bien, ont indiqué les agents.



Après avoir visité quelques centres de recensement, le chef de mission de la CONOREC pour le Batha, Néné Ehimir Torna, a souligné que malgré quelques difficultés rencontrées par les équipes sur le terrain, les opérations d'enrôlement sur la liste électorale se déroulent normalement dans le département du Ouadi-rimé. Il a demandé aux autorités locales de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'opération se termine dans de bonnes conditions.