Tchad : la CONOREC renforce les capacités des acteurs locaux sur l'organisation du référendum

Les travaux de l'atelier de formation des formateurs des membres des commissions locales chargées de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC), ont été lancés le 27 juin 2023 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Cet atelier de deux jours a réuni une quarantaine de participants, tous membres de différentes commissions de la CONOREC. Les travaux ont été inaugurés par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur et également président de la CONOREC provinciale.



Au cours de cet atelier, les participants auront l'occasion de se familiariser avec plusieurs modules portant sur le cadre juridique des élections, la cartographie électorale, ainsi que les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans l'organisation du référendum constitutionnel.



Kadadi Dody, chef de mission dans le Ouaddaï, a souligné que cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs impliqués dans le processus électoral afin d'assurer une bonne organisation du référendum constitutionnel, conformément au calendrier de la CONOREC.



Abakar Hissein Didigui, dans son discours inaugural, a rappelé que l'organisation du référendum constitutionnel est l'une des recommandations du Dialogue national inclusif et marque une phase décisive de la seconde période de la transition, ouvrant la voie à un retour à l'ordre constitutionnel, notamment par l'organisation des élections présidentielle, législatives et locales.



Il a donc encouragé les participants à suivre attentivement les enseignements dispensés par les experts et à participer activement, afin de mieux comprendre tous les aspects du processus électoral. Il a également demandé aux participants de transmettre fidèlement les connaissances acquises à leurs collègues qui n'ont pas pu participer à cet atelier.