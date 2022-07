Tchad : la COPRAT exige des mesures face à la délinquance financière

La Coalition de l'opposition politique pour le redressement et l'alternance au Tchad (COPRAT) demande des poursuites judiciaires contre les délinquants financiers.



Dans une communication ce 7 juillet dans les locaux de la radio Arc-en-ciel, la COPRAT affirme que certains compatriotes, foulant aux pieds les lois de la République, procèdent au grand dam de tous, à des détournements à ciel ouvert des deniers publics, enfonçant ainsi inéluctablement le pays vers une psychose généralisée ces derniers jours.



Elle condamne cette délinquance financière et exige du gouvernement, la traduction sans délai et réserve des coupables devant les juridictions compétentes afin que ceux-ci y répondent de leurs actes.



Elle déplore que depuis quelques jours, un comportement anti-démocratique se propage dans les médias et sur la toile, appuyé le quelques hommes politiques et de la société civile, cherchant vaille que vaille à ce que le

Tchad sombre dans un bain de sang pour des raisons que l'on ignore.



Par ailleurs, elle affirme que la démission du président ou du premier ministre ne constitue pas une solution aux problèmes des tchadiens car l'urgence actuelle est, et reste le Dialogue National Inclusif Souverain.