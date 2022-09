Tchad : la CSE-SK appelle le gouvernement à ses responsabilités face aux conflits sanglants de Kyabé

À la suite des événements meurtriers survenus à Kyabé, dans le département du Lac Iro, province du Moyen-Chari, le bureau local de la coordination de la Caisse de solidarité et d'entraide Sara-Kaba (CSE-SK) s'est exprimé à travers un communiqué de presse le 15 septembre 2022 pour exprimer son indignation face aux actes barbares.



La CSE-SK appelle notamment la population du Lac-Iro et tout le peuple Sara-kaba à se solidariser et résister. "Face aux mutismes des autorités et à la défaillance de la justice, seule l'autodéfense reste l'option crédible", poursuit le communiqué.



La CSE-SK demande au gouvernement d'intervenir le plus rapidement possible afin de stopper ces séries de tueries qui ont endeuillé le Lac-Iro. Hier c'était Abéche, Sandana, Leo-mbaya, Danamadji et aujourd'hui c'est Kyabé, rappelle la Caisse de solidarité.