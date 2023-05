Tchad : la CTDDH appelle à des mesures immédiates pour remédier à la crise du carburant

Selon la CTDDH, cette augmentation soudaine et injustifiée du prix du carburant a un impact dévastateur sur les familles les plus vulnérables et sur les produits de première nécessité. « Les personnes à faible revenu, les personnes âgées et les personnes vivant avec une maladie chronique sont les plus touchées par cette situation. Nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures immédiates et concrètes pour remédier à cette crise sans précédent et inédite pour un pays producteur de pétrole », a déclaré la CTDDH.



La CTDDH s'inquiète de la montée de la colère populaire, qui risque de déboucher sur des mouvements de protestation généraux aux conséquences incalculables.



La CTDDH invite également le ministère en charge des transports à encadrer le comportement des agences de voyage, qui augmentent parfois les tarifs de façon disproportionnée, obligeant ainsi les citoyens à encore plus de dépenses face à un pouvoir d’achat trop faible.



La CTDDH rappelle que la fermeture de la frontière avec le Soudan depuis le 15 avril a déjà entraîné une augmentation des prix des denrées alimentaires dans les provinces limitrophes, qui risque de s'étendre sur l'ensemble du Tchad.



Enfin, la CTDDH exprime sa totale déception face au mutisme du chef du gouvernement et du président de la transition dans ce qui est désormais vu comme les prémices d'un naufrage inéluctable de l'État. Les Tchadiens sont patients, mais la patience a ses limites.