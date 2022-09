Tchad : la CTDDH appelle à "prendre la mesure de la gravité de la situation"

Annoncée par le directeur général de la police comme étant une opération visant à empêcher Les Transformateurs de tenir leur rassemblement, les forces de sécurité assiègent tous les voisinages et larguent des gaz lacrymogènes aveuglément dans les concessions asphyxiants des enfants et femmes, indique Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de la CTDDH.



La CTDDH dénonce par ailleurs la brutalité dont les journalistes ont été victimes pendant qu'ils exercent leurs activités telles que prévues par les lois de la République. Elle appelle également le gouvernement et les forces de l’ordre à plus de discernement et de retenue afin d’éviter des pertes de vie, au moment où tous les tchadiens ont les yeux rivés sur le dialogue national sensé tourner définitivement la page sombre de notre histoire.



La CTDDH lance un appel à toutes les parties à prendre la mesure de la gravité de la situation et demande aux protagonistes d’entendre raison et de privilégier le dialogue.