Tchad : la CTDDH appelle à une issue favorable face au conflit à l’extrême-nord

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a indiqué jeudi dans un communiqué que « des combats intenses avaient eu lieu le 16 octobre 2019 à 50 kilomètres de la localité de Yebibou. »



Selon la CTDDH, « ces combats qui avaient opposé une colonne de l'armée tchadienne en provenance de la ville de Gouro à des combattants du comité d'autodefense avaient causé d'importantes pertes en vies humaines. »



Elle exhorte « une fois de plus les deux parties à engager immédiatement des pourparlers en vue de trouver une solution définitive à ce conflit qui n'a que trop duré. »



La secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour IBEDOU, estime « qu'avec un peu de volonté, ce conflit local peut trouver une issue favorable. Elle demande au gouvernement Tchadien de fournir des garanties que les ressources issues d'une future exploitation des gisements d'or de Miski par l'état bénéficieront à tous les tchadiens et pas uniquement à la famille présidentielle comme ce qui s'était passé pour l'or apparu au Batha au centre du pays. »



Par ailleurs, il « met en garde le gouvernement contre une offensive de grande envergure contre les positions des éléments du Comité d'Autodéfense; elle lui demande en conséquence d'arrêter de masser des troupes en prévision de cette attaque dont les conséquences seront lourdes pour la population civile. »



La CTDDH appelle le comité d'auto-défense à « continuer comme il l'a toujours fait à prôner et à renouer sans délais le dialogue avec le gouvernement en vue d'un règlement amiable et équitable de cette crise. »