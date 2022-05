Tchad : la CTDDH appelle les citoyens à "prendre la mesure du chaos qui guette le pays"

"Ces affrontements viennent endeuiller une fois de plus le Tchad qui depuis plus d’un an est engagé dans un processus visant à réconcilier ses fils et ramener une paix définitive", déplore Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de la CTDDH.



L'organisation appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et les mesures adéquates rapidement pour arrêter des conflits de plus en plus meurtriers qui remettent en cause l’existence du Tchad en tant que nation.



Elle lance un appel à tous les Tchadiens à prendre la mesure du chaos qui guette notre pays et demande aux protagonistes d’entendre raison et de rechercher à résoudre pacifiquement leurs différends.



La CTDDH présentent ses condoléances les plus attristées à toutes les familles endeuillées, au peuple Tchadien tout entier et demande au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête afin de déterminer les responsabilités et informer la population des causes de ce conflits meurtriers.