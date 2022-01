Tchad : la CTDDH condamne la répression des émeutes d’Abéché

Suite aux tensions à Abéché contre l'intronisation d'un chef de Canton, la CTDDH se dit préoccupée par l'usage d’armes à feu contre les manifestants, selon un communiqué signé par le secrétaire général adjoint IBRAHIM MAHAMAT IBRAHIM.



La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'homme (CTDDH) est extrêmement préoccupée par les brutalités des forces de l'ordre exercées sur des manifestants à Abéché. Les manifestations ont été organisées pour protester contre l'installation d'un chef de canton.



Des tirs de gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles ont occasionné des blessures graves sur des manifestants.



La CTDDH)l condamne ces “actes irresponsables et aveugles à l'endroit des manifestants pacifiques à mains nues”.

Selon elle, “ces actes sont d'autant plus irresponsables que les autorités en charge de la sécurité étaient prévenues de l'imminence de ces violences dont les conséquences étaient imprévisibles”.



La CTDDH rend le gouvernement tchadien de la Transition responsable des conséquences qui adviendraient. Elle condamne donc avec la dernière énergie cette négligence injustifiée des autorités centrales.