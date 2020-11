TCHAD Tchad : la CTDDH dénonce des bavures et demande la libération de Kemba Didah

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Novembre 2020



Trois personnes dont Kemba Didah Alain sont maintenus en détention et poursuivies pour troubles à l'ordre public.





Après l'interdiction de la tenue des travaux du Forum Citoyen organisé par les forces vives de la nation, les leaders de ces organisations ont convenu d'animer une conférence de presse à la Radio Vision-FM. "Grande était leur surprise quand la police nationale procéda dès 5 heures du matin à l’encerclement de locaux des radios privées et établissements jugés susceptibles d'abriter les travaux du Forum Citoyen. Ainsi, tout accès à la maison de média et au centre Almouna est formellement interdit", explique la CTDDH. "Une fois de plus, le système répressif de Deby sévit et cette fois-ci, c’est la presse parlée qui en a été victime. Après les tentatives lâches et arbitraires de déstabilisation de la CTDDH par son odieux bras armé qu’est la justice Tchadienne, après l’encerclement des sièges et domiciles des partis politiques des Transformateurs, de l’UNDR, du PLD et après avoir assiégé les locaux de la LTDH et violé le siège de l’UST après en avoir séquestré les membres présents, la dictature a franchi un nouveau seuil avec le molestage éhonté des journalistes de la presse privée en séminaire dans les locaux de la Radio Fm-Liberté dans lesquels des grenades lacrymogènes avaient été largués. Employés et journalistes en formation n'étaient pas épargnés", réagit la CTDDH.

La CTDDH condamne ces "bavures policières" et exige la "suspension et l’arrestation immédiate des auteurs avant leur traduction devant les juridictions compétentes" :

"Par ces actes de violences, la police vient de porter une atteinte grave aux dispositions de la constitution en vigueur qui garantit la liberté d'expression et de presse, la liberté de réunion et d'association ainsi que celle d'opinion. Elle porte également atteinte au droit à l’intégrité physique et du principe de sacralité du domicile privé"



"La recrudescence des bavures policières va grandissante et inquiète plus d'un ce dernier temps depuis que le maréchal Deby avait manifesté son souhait de léguer le pouvoir à son dauphin".

