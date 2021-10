Tchad : la CTDDH exige la « libération immédiate » de Dorkemnodji Didier

Dans un communiqué de presse rendu public ce 27 octobre 2021, « la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'homme (CTDDH), informe l'opinion nationale et internationale que le citoyen Dorkemnodji Didier a été arbitrairement arrêté et conduit hier au Commissariat de police CA3 avant d'être illégalement détenu dans les locaux des Renseignements généraux ».



En effet, de passage devant l'Hôpital général de Ndjamena, et ne pouvant pas être indifférent, face à la scène de « tortures inhumaines et cruelles » dont a été victime un compatriote ligoté par les agents de sécurité en faction devant cet établissement hospitalier, Dorkemnodji Didier avait filmé et publié sur son compte Facebook, des agents de l'État qui torturaient un paisible citoyen.



Deux semaines plus tard, des agents des Renseignements généraux se disent plaignants et sans observer les règles élémentaires de procédure, Dorkemnodji Didier a été arrêté ce mardi 26 octobre courant, selon la CTDDH. Par ailleurs, la CTDDH souligne que cette arrestation arbitraire consiste à intimider tous les citoyens qui voudraient dénoncer ce genre d'injustice.



Enfin, tout en rappelant le ministère de la Sécurité publique et le Procureur de la République, au strict respect des règles de procédure d'arrestation et de détention, la CTDDH exige ainsi « sa libération immédiate et sans conditions ».