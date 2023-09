Tchad : la CTDDH forme ses militants sur les droits de l’homme et les observations électorales

Lors du discours d'ouverture de l’atelier, ce 29 septembre 2023, le secrétaire général adjoint de la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH), Ibrahim Mahamat Ibrahim, a exprimé sa gratitude envers tous les participants présents, y compris ceux venus des provinces malgré leurs multiples engagements.



Il a souligné que cet atelier est le premier d'une série, qui se tiendra cette fin d'année et l'année prochaine, dans le but de former les militants de la CTDDH, en prévision des élections à venir, qui marqueront le retour à l'ordre constitutionnel.



Le SGA de la CTDDH a rappelé que depuis le 11 septembre 2021, la CTDDH s'est engagée à jouer un rôle dans la refondation du pays, en particulier dans la promotion des droits et libertés fondamentales. Bien que la situation des droits de l'homme se soit améliorée, il a noté qu'elle n'est toujours pas conforme aux aspirations du peuple tchadien.



Il a souligné que des vestiges du régime répressif persistent, et la CTDDH continuera d'être la voix des sans-voix, pour dénoncer les violations des libertés des Tchadiens. Ibrahim Mahamat Ibrahim a également souligné que le thème de cet atelier s'inscrit dans la vision de la CTDDH, visant à promouvoir un Tchad basé sur l'état de droit et la paix, où les libertés des citoyens sont inaliénables.



Enfin, il a encouragé les participants à suivre attentivement cette formation, afin de devenir des relais efficaces dans leurs provinces respectives.