Tchad : la CTDDH inquiète des conséquences de la hausse du prix du gasoil

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) a publié un communiqué de presse exprimant sa stupéfaction, à la suite de l'annonce faite par le ministre du Pétrole et de l'Energie, relative à l'augmentation du litre du gasoil.



La CTDDH dénonce cette décision intempestive prise, sans réelle concertation préalable et se dit inquiète des conséquences sociales et économiques probables qui découleront du nouveau tarif, au cours des semaines à venir. Le ministre du Pétrole et de l'Energie a déclaré dans un point de presse que « le prix du gasoil sera fixé entre 548 et 700 F CFA », sans autres précisions.



Cette augmentation du prix du gasoil impactera le coût du transport, le coût de production et par conséquent, les prix de biens de première nécessité, alors que le gouvernement a annoncé, il y a juste une semaine, mettre en place une stratégie de réduction du coût de la vie.



La CTDDH rappelle que le droit au choix, à l'éducation, à la consommation, le droit d'être entendu, etc., figurent parmi les différents droits fondamentaux du consommateur énoncés par l'article 2 de la loi n°005/PR/2015 du 04 février 2015, portant Protection du Droit du Consommateur au Tchad. Depuis cette annonce, on observe une panique autour des stations à N’Djamena, et dans certaines villes du Tchad.



La CTDDH invite donc le Premier ministre, à mettre fin à cette cacophonie et au respect strict de cette loi. Face aux conséquences sociales et économiques probables qui découleront de l'augmentation du prix du gasoil, la CTDDH appelle les autorités compétentes à revoir cette décision afin de préserver les droits fondamentaux des consommateurs, et de préserver leur pouvoir d'achat.