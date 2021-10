Tchad : la CTDDH met en garde les autorités contre une compromission du dialogue

La Convention tchadienne de défense des droits de l’Homme (CTDDH) a dénoncé lundi une arrestation arbitraire, surtout en cette période de transition, de trois leaders de Wakit Tamma. Elle a exigé leur libération immédiate et sans conditions.



La CTDDH invite les autorités de la transition au discernement et à éviter ces genres d'actes qui risquerait de compromettre la tenue du futur dialogue national inclusif, selon Ibrahim Mahamat Ibrahim, secrétaire général adjoint de l’organisation.



Les portes paroles de la plate-forme Wakit Tamma : Barka Michel, Sitack Yombatinan et Felix Marting ont été auditionnés le 11 octobre suite à une plainte du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Ils ont ensuite été placés en garde à vue, libérés tard dans la soirée et convoqués à nouveau ce mardi.