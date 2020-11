Tchad : la CTDDH "outrée" par les violences meurtrières dans la Kabbia

La CTDDH tout en condamnant énergétiquement ces violences meurtrières, tient à préciser que les conflits intercommunautaires sont entretenus par le pouvoir MPS par son incapacité à lutter contre l'impunité et instaurer l'autorité de l'État.



Dans sa volonté à faire oublier aux Tchadiens sa mauvaise gouvernance, le régime d'Idriss Deby attise la haine entre agriculteurs éleveurs pour jouer après le rôle du pompier.



La CTDDH présente ses condoléances aux familles de victimes, appel les parties en belligérances à la retenue, exige la démission de principaux responsables militaires et administratifs du département de la Kabbia.

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) s'est dit profondément outrée par les violences meurtrières qui ont eu lieu entre éleveurs et agriculteurs dans le département de la Kabbia, province du Mayo Kebbi-Est.Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le secrétaire à l'encadrement et à la formation aux droits de l'Homme, Abbas Alhassan, pointe les responsabilités dans ces conflits :Le gouvernement a annoncé aujourd'hui la mort de 22 personnes dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene qui donne un premier bilan officiel."Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés", précise le ministre.Une information judiciaire a été ouverte et confiée à la Direction nationale des recherches judiciaires. 66 personnes impliquées dans ces affrontements dont 31 agriculteurs et 35 éleveurs ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice.Le gouvernement "condamne fermement ces affrontements meurtriers" et rassure que "toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce conflit, répondront de leurs actes devant la justice."