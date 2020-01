Tchad : la CTDDH préoccupée par l’arrestation de Baradine Berdei Taguio

La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme (CTDDH) s’est dit samedi, dans un communiqué, “extrêmement préoccupée par l'agression sauvage, suivie d'une tentative d'enlèvement du camarade Baradine Berdei Taguio president de l'Organisation tchadienne des droits de l'Homme par la police politique (ANS).”



En effet, suite à la publication faite sur sa page Facebook annonçant la maladie d'Idriss Deby, le défenseur des droits de l'Homme et activiste avait été attaqué à son domicile et blessé par balle par un groupe de policiers armés venu en renfort aux agents de l'ANS.



La CTDDH estime que “cet acte inqualifiable est une violation grave de son domicile et de ses droits fondamentaux et le fait que cette arrestation se soit passée sans mandat est en soi grave et s'apparente à un enlèvement pur et simple”.



La Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'Homme ( CTDDH ) pense que



“Le fait qu'il soit détenu dans les geôles de l'ANS qui sont des prisons occultes alors qu'il est blessé est une atteinte grave à sa vie”, souligne le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ibedou.



La CTDDH “condamne avec la dernière énergie, ces actes sauvages de gangstérisme d'état et rendra le gouvernement tchadien responsable d'une éventuelle atteinte à son intégrité physique.

Elle exige sa libération immédiate.”



Elle reste “saisie de la question et entend mobiliser les partenaires internationaux afin que justice soit rendue au camarade Berdei.”