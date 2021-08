Tchad : la CTDDH s’insurge contre des traitements inhumains d’un chef d’antenne ANS au Salamat

Dans un communiqué de son comité exécutif, rendu public le 26 août 2021, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'homme (CTDDH) se dit « profondément outrée par le comportement cruel, barbare, humiliant et dégradant de Khawadji Tidjani, chef d'antenne de l'Agence nationale de sécurité (ANS) d'Amtiman, dans la province du Salamat ».



Selon la CTDDH, ce dernier accuse faussement trois frères d'une même famille de posséder des armes ; Ibrahim Youssouf, Ishakh Youssouf et Moussa Fadoul Youssouf. Arrêtés arbitrairement par cet individu de l'ANS, ils sont soumis à des tortures allant de « l'introduction du piment dans l'anus, les organes génitaux et les yeux, aux brûlures du corps après les avoir aspergé d'essence ».

Et le père de ces malheureux n'ayant pas pu supporter le supplice de ses enfants, dans son état de santé fragile, a rendu l’âme brusquement, après avoir appris la nouvelle de leur torture. Par ailleurs, le « sinistre personnage de l'ANS » a extorqué du grand frère des victimes, le nommé Brahim, la somme de 200 000 FCFA, sans raison aucune.



Compte tenu de ces faits graves, la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l'homme exige l'arrestation immédiate de ce personnage, qu’elle qualifie de criminel, et sa radiation pure et simple du corps des agents de l'ANS. Elle exige que Khawadji Tidjani soit jugé et condamné pour ce « comportement digne des pratiques nazies ». Enfin, la CTDDH réclame des dédommagements conséquents des victimes pour le préjudice subi.