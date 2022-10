Tchad : la CTDDH s’insurge contre « les tueries » survenues le 20 octobre

Dans un communiqué de presse rendu public ce 21 octobre, « la Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme (CTDDH) est horrifiée par les tueries et les extrêmes violences survenues lors des manifestions qui se sont déroulées à N’Djamena et dans plusieurs villes du Tchad hier 20 octobre 2022 ».



En effet, la CTDDH déplore et s'indigne devant le nombre élevé de pertes en vies humaines et des blessés qui ne se justifient nullement, même si ces manifestations ne sont pas autorisées, peut-on apprendre.



Par ailleurs, « la CTDDH, dénonce les extrêmes brutalités, les destructions des biens et les discours de haine dont les images font le tour du monde dans les réseaux sociaux, montrant une fois de plus, le manque de retenue et l’usage inacceptable des armes de tout genre dans des manifestations supposées être pacifiques ».



La Convention Tchadienne de Défense de Droits de l'Homme dit suivre de très près l’évolution de la situation, notamment l’instauration de l’état d’urgence et les résultats de l’enquête annoncée par le gouvernement.



Enfin, la CTDDH invite tous les acteurs de la vie sociopolitique à la retenue et à privilégier le dialogue comme mode de règlement de cette crise.