TCHAD Tchad : la CTDDH salue l'objectivité du rapport d'Amnesty

Par Info Alwihda - 29 Juillet 2018









En effet, dans ce rapport publié le 16 juillet 2018, Amnesty international a "mis en lumière les conséquences des mesures d'austérités sur les violations des droits économiques ainsi que les répressions sauvages de toute contestation pacifique."



"Ce rapport traduit en plusieurs langues a été lu par des millions de personnes à travers le monde a suscité naturellement la colère des autorités Tchadiennes habituées aux louanges venant des tambourinaires du régime et autres courtisans attitrés de Deby devenus allergiques à toute critique constructive", explique le communiqué signé de Mahamat Nour Ahmet Ibedou, secrétaire général de la CTDDH.



Le gouvernement par la voix de sa ministre porte-parole dans un point de presse "qui frôle l'indécence a tenté en vain dans des propos incohérents de voler au secours de son Maître Deby qui après la publication de ce rapport voit l'espoir de financement née après la Table ronde de Paris (PND) s'évaporer; car aucune institutions internationales n'accepterait d’injecter son argent dans un pays considéré comme l’exemple type de toutes les mauvaises gouvernance : économique , politique et sociale et qui est à présent devenu un cimetière de toutes les libertés publiques."



En dépit des efforts fournis par certaines ‟associations alimentaires‟ de la société civile pour redorer le blason d’un gouvernement aux agissements irresponsables, la CTDDH rappelle que ce rapport a été présenté par Amnesty International, une organisation reconnue et respectée de part le monde pour les qualités d’objectivité et de rigueur dans ses rapports ; ce ne sont donc pas les sorties hystériques de ces portes-voix du gouvernement qui pourront le remettre en cause.



La CTDDH tout en félicitant Amnesty international pour le travail remarquable abattu au Tchad, l'exhorte à poursuivre sur la même lancé les dénonciations des violations des droits humains pratiquées par des régimes politiques où règne l’arbitraire à l’image du gouvernement tchadien.



Pour sa part, l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad (ADHET) a dénoncé ce vendredi 27 juillet ce qu'elle qualifie d'acharnement d'Amnesty International à travers la publication de son dernier rapport sur la situation sociale au Tchad.





