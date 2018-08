Tchad : la CTDDH salue la libération de 4 personnes à Bol

La Convention Tchadienne de défense des droits de l'homme (CTDDH) a appris avec satisfaction la libération de 4 personnes qui avaient été détenues à la maison d'arrêt de Bol, selon une déclaration parvenue à AlWihda Info.



Elle salue la franche collaboration et l'esprit civique du gouverneur de la région du lac et du Procureur de la République près du tribunal de Grande Instance de bol.



La CTDDH encourage les autorités à promouvoir la défense des droits de l'homme et combattre toute ingérence dans le pouvoir judiciaire qui tire son indépendance de la Constitution. Elle les exhorte à poursuivre sur cette lancée.