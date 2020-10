Tchad : la CTDDH se prononce sur le 2ème Forum national inclusif

"Un pays à la traine dans toutes les statistiques et toujours aux lanternes rouges de presque tous les pays du monde en matière d'indice de développement humain. Un pays où il n'existe aucune politique d’emploi, Un pays ou tous les secteurs de développement sont en lambeaux, un pays où vivent une infime minorité de maitres et une écrasante majorité de serviteurs ; bref, un pays détruit dans ses fondements les plus importants par 30 ans de gouvernance scabreuse".

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a estimé mardi que le 2ème Forum national inclusif est "un autre folklore destiné à divertir les tchadiens et leur faire oublier ainsi le calvaire qu'ils sont en train de vivre depuis 1990".La CTDDH dit attester "qu'en ce moment, 90 % des tchadiens font à peine un repas par jour et végètent dans une misère programmée et indescriptible".Selon le secrétaire à l’encadrement et à la formation aux droits de l’Homme de la CTDDH, Abbas Alhassan, "dans des telles conditions, l’organisation d'un forum ayant coûté plus de trois milliards de francs relève tout simplement du sadisme le plus primaire"."Participer à ce folklore du MPS signifierai inscrire son nom parmi les fossoyeurs de la république", souligne la CTDDH."Cette énième forfaiture est simplement destinée à conforter un individu dans la perpétuation de son règne abjecte", indique la CTDDH qui condamne "la tenue de ce forum destiné une fois de plus à opprimer et enfoncer d'avantage le peuple tchadien dans la misère".