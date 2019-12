Tchad : la Celiaf va en guerre contre la malnutrition dans le Mayo Kebbi Ouest

La province du Mayo Kebbi Ouest fait face à un taux élevé de malnutrition chronique qui est de 34%, selon les normes de prévalence définies par l'OMS. La province est considérée comme en situation urgente de malnutrition chronique car elle est proche du seuil d'alerte de 40% fixé par l'OMS.



Pour lutter efficacement contre la malnutrition dans le Mayo Kebbi Ouest, la Celiaf place au premier plan de la lutte les leaders religieux, les responsables de la société civile et les autorités traditionnelles.



Les responsables de cette cellule ont fait un plaidoyer à travers un échange avec les autorités administratifs et les leaders d'opinions.



Ce plaidoyer s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux initiatives de production locale d'aliment de compléments fortifiés destinés aux enfants de 6 à 24 mois (fenêtre de 1000 jours) dans le Mayo Kebbi Ouest.



La farine fortifiée infantile MANISA produite localement et dans le respect des normes universelles est la solution pour la lutte contre la malnutrition, fait comprendre le bureau exécutif national de la Celiaf.



Manisa est un aliment de complément nutritif, très riche en vitamines, en énergie et en minéraux. Il est fabriqué localement à base de produits locaux qui sont : maïs, niebe, soja, arachide, sel et sucre.



A travers ce plaidoyer, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses doivent contribuer à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement ainsi qu'à la lutte contre les tabous alimentaires et pratiques de soins néfastes.