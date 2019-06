TCHAD Tchad : la Chambre de commerce fait le point sur la suite de l'opération Juste prix

Au cours d'une rencontre qui a réuni les acteurs économiques, le président de la CCIAMA, Amir Adoudou Artine, a donné des détails sur la suite de l'opération à l'issue de la phase pilote. D'après lui, l'opération a vocation à se pérenniser dans la durée.



"Ce n'est pas une opération juste pour le ramadan. Nous sommes consommateurs 365 sur 365 jours. Après cette phase pilote, nous allons mettre en place une structure qui va s'occuper du Juste prix pour l'avenir", a expliqué Amir Adoudou Artine.



Des prix bientôt affichés



"A notre niveau, tout est fin prêt. Nous attendons maintenant l'intervention du ministre du Commerce qui, à travers un arrêté, va arrêter (la liste, ndlr) des denrées de base qu'on va afficher sur toutes les places publiques et les marchés afin que le consommateur soit pleinement informé", a précisé le président de la CCIAMA.

"Ce n'est pas une opération juste pour le ramadan"

D'après lui, "la diminution des prix est aujourd'hui effective" au niveau des importateurs. "Ca nous le maitrisons", a-t-il assuré.



"Maintenant, il faut que, sur le temps qu'il reste par rapport à la phase pilote, on puisse s'intéresser aux petits consommateurs qui consomment par corro, par verre et par unité. Je pense que si on ne s'intéresse pas à cette catégorie de consommateurs, c'est que l'opération n'a pas encore donné pleinement ses résultats", a-t-il souligné.



L'heure du bilan



Jeudi dernier, l’Association pour la défense des consommateurs (ADC) a dressé un premier bilan de la campagne « juste prix », grâce aux conclusions des équipes d’observateurs qu'elle a déployée sur le terrain.



D'après Yaya Sidjim, chargé des droits et intérêts économiques des consommateurs, les prix sur le marché sont très variés et quelques fois non respectés, bien que l'opération soit à encourager dans la durée.



Les leaders religieux sensibilisés



Une délégation de la CCIAMA, conduite par son président, a rencontré la semaine dernière les différents leaders religieux pour les sensibiliser sur le bienfondé de l'opération Juste prix.



