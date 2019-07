Tchad : la Chine appuie le processus électoral avec un don à la CENI

L'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin a remis mercredi à N'Djamena, un important don de matériel à la Commission électorale nationale indépendante.



Le remise du don s'est déroulée au siège de la CENI, en présence de son président Kodi Mahamat.



Face aux besoins de la CENI, la République populaire de Chine a réagi en faisant un don de matériel informatique ainsi que d'accessoires qui permettront à la Commission de s'affranchir des besoins en la manière.



Le don est composé entre autres de cinq postes de télévision, 18 ordinateurs portables, 66 lampes de table, 10 enregistreurs vocaux, cinq climatiseurs muraux, cinq réfrigérateurs et 10 ordinateurs de bureau.



Cette action vient soutenir les activités de la CENI dans les préparatifs liés à l'organisation du processus électoral à venir.



"La CENI, après avoir été mise en place, a élaboré ses textes organiques et mise en place ses démembrements. Elle entame la mise en oeuvre de ses activités statutaires et se trouve être dans une situation de besoins urgents. Le Gouvernement tchadien a fourni à la CENI les moyens d'installation nécessaires pour permettre à celle-ci d'amorcer son envol mais au regard de l'immensité des besoins, le gouvernement seul ne peut y faire face", a déclaré le président de la CENI, Kodi Mahamat Bam.



D'autre partenaires ont promis d'apporter leur soutien, notamment le PNUD.



"Nous attendons la même réaction émanant d'autres partenaires et chancelleries qui emboiteront le pas à la République populaire de Chine et bientôt du PNUD. A l'avance, nous tenons à les remercier pour l'intérêt qu'ils portent tous aux opérations électorales. C'est un acte de bienveillance et de générosité. La CENI sera toujours reconnaissance à cette marque de solidarité", souligne le président de la CENI.