Tchad : la Coalition de l'opposition démocratique a animé un point de presse ce 28 mai

Le point de presse avait pour objet, d'une part, de porter à la connaissance de l'opinion, les conséquences à tirer de l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu au Tchad, et qui a donné Mahamat Idriss Deby Itno vainqueur, selon les institutions chargées d'organiser les élections.



D'autre part, il était question d’éclairer le peuple tchadien sur les défis qui se présentent à lui, pour le renforcement de la démocratie au Tchad.



Selon le secrétaire général national, Noubatessem Jonathan, depuis le processus de la transition, l'opposition démocratique a élevé les voix pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché ce processus.



De l'organisation du Dialogue National et Souverain (DNIS) à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, en passant par la mise en place des organes chargés d'organiser les différentes consultations. Pour le secrétaire général, le président Mahamat Idriss Deby fera toujours face à de nombreux défis qu'il va devoir s'atteler à régler, au premier rang desquels, la consolidation de la légitimité contestée de son pouvoir.



Il faut rappeler que, la Coalition de l'opposition démocratique regroupe les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition démocratique, à savoir la Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme (CDF), le Front Populaire pour la Fédération (FPF), le parti Fédéral pour la justice et le Développement (PFJD), et le Parti des Intellectuels Socialistes Tchadiens pour l'Evolution (PISTE).



Ces partis politiques demandent aux conseillers du nouveau président de s'abstenir de tout agissement subversif de nature à créer la fragmentation de la société tchadienne. Ils rappellent aux plus hautes nouvelles autorités du pays d'apporter toute la considération à l'opposition démocratique.



Ils exigent l'ouverture des débats sur les incongruités du code électoral relevées plus haut, pour faciliter l'inclusion dans la gestion des affaires publiques et permettre une gouvernance apaisée au cours de ce mandat.



Entre autres, les partis politiques, appellent la population, qui souffre du déficit démocratique et du sous-développement sur toute l'étendue du territoire, de s'unir du nord au sud et de l'est à l'ouest pour exiger l'application de ces points pertinents.



Enfin, les membres signataires de ce point de presse sont : Noubatessem Jonathann secrétaire général national du Parti la Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme (CDF) ; Adoumbaye Daniel du Parti le Front Populaire pour la Fédération (FPF) ; Me Angali Ryaira du Parti Fédéral pour la Justice et le Développement (PFJD) ; Natoi Allah Ringar Président du Parti des Intellectuels Socialistes Tchadiens pour l'Evolution (PISTE).