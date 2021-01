Tchad : la Coalition des partis émergents se renforce pour tracer l'avenir

Deux nouveaux partis rejoignent la coalition : le Mouvement du peuple pour la justice et l'égalité (MPJE) de Mahamat Mahamat Ngare, et le Parti écologiste pour le développement au Tchad (PEDT), représenté par son président Djimadoum Joseph Sarirangarti.



Ces deux nouveaux partis viennent renforcer l'alliance du Parti socialiste tchadien (PST) de Nguero Reniko, l'Union des démocrates et socialistes (UDS) de Djibrine Hisseine Moursal, et le Parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD) de Abdraman Mahamat Abba.



La CPE regroupe désormais cinq partis qui mutualisent leurs forces pour une victoire éclatante aux élections présidentielle, législative et communale, avec pour slogan "Le Tchad de demain", indique Abdraman Mahamat Abba.



Selon lui, "la CPE est composée des hommes politiques qui s'engagent vigoureusement pour que la jeunesse tchadienne accède aux stades des prises des décisions. Le Tchad aspire à la grandeur mais ce rêve ne peut se réaliser sans le rassemblement des forces vives".



La Coalition lance un appel pressant à tous les partis politiques à se joindre à la coalition pour tracer ensemble l'avenir du Tchad de demain. Elle entend rassembler toutes les couches de la société.