Tchad : la Coalition des partis insoumis voit le jour pour faire résistance

La Coalition des partis insoumis (CPI) a été lancée ce jeudi à N'Djamena. Le regroupement politique est composé de l'Union sacrée pour la république (USPR) de François Djékombé -qui fête aujourd'hui ses deux ans d'existence- et le Parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad (PRET) de Bongoro Théophile.



Dans son intervention, le porte-parole de la Coalition Bongoro Théophile a relaté plusieurs maux du Tchad qu'il impute au régime : inversion du calendrier électoral, inondation d'ailleurs "prévisibles pour un État sérieux", élévation du président au grade de maréchal par une "assemblé illégitime".



Il a évoqué une "période charnière de notre pays" qui est "à la traine démocratique et englué dans ses propres contradictions".



Selon le leader politique, la dernière distraction inutilement coûteuse rapproche Déby de l'ancien tyran sud-coréen Kim In Sun.



"Tous ces maux sont la preuve d'un tâtonnement politique. Face à ce tableau sombre, le PRET et l'USPR veulent mutualiser les efforts pour atteindre le bien-être des tchadiens. Mais en face, le régime est impitoyable. Il n'hésite sur aucun moyen pour broyer les plus faibles et les plus fragiles", explique Bongoro.



L'arme de la coalition contre la folie destructrice du pouvoir reste la résistance, dit-il.



Le n°1 du parti USPR, François Djékombé, n'a pas manqué d'appeler à une union de toute l'opposition tchadien pour fortifier le combat politique.