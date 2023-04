Tchad : la Commission de contrôle des établissements d'enseignement privé réactualisée

La Commission Nationale Chargée du Contrôle des Établissements d'Enseignement Privés de l'Éducation Nationale (CNCEP), créée en 2015, a été réactualisée.



Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, a signé hier, mardi 18 avril 2023, un arrêté dans ce sens. La mission de cette Commission est de contribuer à redresser la situation des établissements d'enseignement privé au Tchad. Ainsi, la CNCEP sera chargée de mener des contrôles de légalité, et d'établir un état des lieux de tous les établissements privés.



Cette réactivation intervient suite à l'arrêté fixant le moratoire sur les autorisations de création d'établissements d'enseignement privé, qui prévoit que la Commission participe à la réalisation de cet état des lieux.



La Commission réactivée est composée de 23 membres, dont des représentants d'autres institutions telles que les ministères des Finances, de l'Enseignement supérieur, du Genre, de la Jeunesse et des Sports, de la FENAPET, des syndicats, de la Chambre de Commerce et des établissements privés.



Elle est dirigée par l'Inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique.