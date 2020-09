Tchad : la Commission mixte de riposte contre la Covid-19 fait le bilan de ses opérations

L'heure est au bilan pour la Commission mixte de riposte contre la Covid-19. Une présentation d'armes à feu et blanches a eu lieu mercredi à la Légion n°10 de la Gendarmerie nationale, à Diguel dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Depuis le 19 mars 2020, au moins 2010 motos, 776 véhicules et 641 camionnettes qui circulaient pendant les heures de couvre-feu ont été interceptés par les forces de sécurité. Après saisie, la plupart ont été remis aux propriétaires qui sont venus les récupérer dès le lendemain en présentant les papiers.



Il en reste toutefois quelques uns, informe la Gendarmerie. Ils seront remis dès que les propriétaires se présentent.



S'agissant des armes, plus de 212 couteaux et au moins neuf pistolets détenus illégalement ont été saisis.



Détails à suivre.