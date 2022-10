Tchad : la Conférence des Évêques "indignée" par des "violences injustifiables contre la population"

La Conférence des Évêques du Tchad (CET) exprime sa douleur et son amertume à la suite de la violente répression des manifestations du 20 octobre 2022. Elle se dit "indignée face à cette situation qui a causé tant de pertes en vies humaines et matérielles".



La Conférence des Évêques, par la voix de son vice-président, l'évêque Kouralyeo Tarounga Joachim, dénonce des "violences injustifiables contre une population déjà sinistrée par des inondations". Elle "proteste avec véhémence contre ces violations de la dignité humaine".



La CET demande à tous les acteurs politiques et les forces de défense et de sécurité de privilégier, dans toutes les circonstances, le dialogue sincère, le respect de la dignité de l'Homme et la sacralité de la vie humaine. Elle appelle.à prier sans cesse pour la réconciliation des coeurs.